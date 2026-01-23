İstanbul merkezli 8 ilde yasadışı bahis operasyonu: 37 gözaltı - Son Dakika
İstanbul merkezli 8 ilde yasadışı bahis operasyonu: 37 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde yasadışı bahis operasyonu: 37 gözaltı
23.01.2026 08:19
İstanbul merkezli 8 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan bir firmanın; yasa dışı bahis faaliyetleri, POS cihazlarının amacı dışında kullanılması ve şüpheli para transferleri yoluyla suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği tespit edildi.

BELİRLENEN ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

