Yasa dışı bahis operasyonunda 18 tutuklama - Son Dakika
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Yasa dışı bahis operasyonunda 18 tutuklama

27.02.2022 09:48

Yasa dışı bahis operasyonunda 18 tutuklama Gaziantep'te yasa dışı bahis oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yasa dışı bahis operasyonunda 18 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te yasa dışı bahis oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 7 kumar makinesi, yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 31 cep telefonu, 8 sim kart, 6 laptop, 15 flaş bellek, 8 yasa dışı bahisle alakalı şahıs bilgilerinin bulunduğu ajanda, 165 gram uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve tabanca, 282 fişek ele geçirdi. Operasyonda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi.

18 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheliye adli kontrol kararı verildi

Gaziantep Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlanan 24 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 6 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 22.02.2022 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, yapılan yasal işlemlerin ardından 25.02.2022 tarihinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanmış, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yasa dışı bahis operasyonunda 18 tutuklama
Yasa dışı bahis operasyonunda 18 tutuklama
Yasa dışı bahis operasyonunda 18 tutuklama

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Gaziantep, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı bahis operasyonunda 18 tutuklama - Son Dakika


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