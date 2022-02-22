Üye Girişi
Yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı - Son Dakika

Yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı

22.02.2022 10:17
Yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı

DİYARBAKIR ve İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan silahlı suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda örgütün elebaşı G.R"nin de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR ve İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan silahlı suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda örgütün elebaşı G.R"nin de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Türkiye'deki en büyük yasadışı bahis örgütlerinden olan suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1,5 milyar TL'den fazla para akışının olduğu tespit edildi. Kendisini iş insanı olarak tanıtan G.R.'nin pencereden atlayıp, kaçmaya çalışırken yakalandığı, aracında ise yüklü miktarda nakit para ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sanal bahis şebekesi ve silahlı organize suç örgütüne yönelik 6 ay önce çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Diyarbakır ve İstanbul'da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 32 adrese baskın yapıldı.

PENCEREDEN ATLAYIP, KAÇMAYA ÇALIŞTIBaskınlarda kendisini iş insanı olarak tanıtan silahlı suç örgütünün yöneticisi G.R., bulunduğu evin penceresinden atladı. Kaçmaya çalışan G.R., yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda G.R.'nin aracından yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Operasyonda, G.R.'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.KIZ ARKADAŞI ADINA LÜKS EĞLENCE MEKANI AÇMIŞSuç örgütü elebaşı G.R.'nin, yasa dışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul'da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşının üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı tespit edildi. Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul'da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, çevrelerinde bulunan, kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.KAZANCI KRİPTO PARAYA YATIRMIŞLARÖrgüt üyelerinin, yasa dışı bahisten elde edilen olağanüstü kazançların fark edilmemesi için Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) gibi kripto para birimlerine dönüştürdükleri, aktif olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 adet sanal ABD doları olarak adlandırılan Tether (USDT) cüzdanı ve 1 Bitcoin (BTC) cüzdanı kullandığı ortaya çıktı.Bu arada, yapılan araştırmalarda suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1,5 milyar TL'den fazla para akışının olduğu tespit edildi.TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK YASA DIŞI BAHİS ÖRGÜTLERİNDENEmniyet yetkilileri G.R.'nin elebaşılığını yaptığı örgütün Türkiye'deki en büyük yasadışı bahis örgütlerinden biri olduğunu belirtti.

Şüphelilerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü bildirildi.


YORUMLAR
500
Yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı Yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU; 12 GÖZALTI (2) Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU; 12 GÖZALTI (2) Türkiye'nin en büyük 'yasa dışı' bahis çetesinden biri Diyarbakır Emniyeti tarafından çökertildi Türkiye'nin en büyük 'yasa dışı' bahis çetesinden biri Diyarbakır Emniyeti tarafından çökertildi

Diyarbakır, İstanbul, Kripto, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:12 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Alparslan, kendisine atılan iftiradan nasıl kurtuldu?
10:08 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Neriman risk alır
10:05 Bu apartman günlerdir korkudan uyuyamıyor! Komşuları paspas ve su sayaçlarını ateşe veriyor, duvarlara "Hepiniz öleceksiniz" yazıyor
10:02 Akkuyu Santrali'ne işçi taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 40 işçi yaralandı
10:01 Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Hande'nin intikamı alevlenir
09:57 Çocuğa taciz iddiasıyla muhtarlıktan atılmıştı! 5 aydır kayıptı! Eski muhtarın cesedi gömülü halde bulundu
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Ucuz krediye başvurular başladı!
09:45 Takım Arkadaşı Hikmet'e saldıran Yasin yarışmadan diskalifiye mi edilecek? Acun Ilıcalı'nın kararı merakla bekleniyor
09:42 Vahşi doğasına aykırı davranamazdı! Kurt bir türlü kafese girmedi
09:35 Pencerede öpüşen kız arkadaşlar komşusuna yakalandı! Soluğu mahkemede aldılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 10:27:33. #1.11#
SON DAKİKA: Yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement