Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kurumlar arası koordinasyon devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kurumlar arası koordinasyon devam ediyor

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kurumlar arası koordinasyon devam ediyor
22.01.2026 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında "2026 Yılı Eylem Planı İzleme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında "2026 Yılı Eylem Planı İzleme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı, 1 Kasım 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girmişti. Eylem Planı'nın yürürlüğe girmesinin ardından, yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumar ile mücadele çalışmaları tüm kurumların koordinasyonu içerisinde devam etti.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı Eylem Planı İzleme Toplantısında, 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar ile yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumar ile mücadelede gelinen son aşama kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda, ilgili kurumlar tarafından alınan önlemler ve elde edilen somut sonuçlar değerlendirildi.

Toplantıya Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), SPK, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Varlık Fonu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İletişim Başkanlığı ve Yeşilay yetkilileri katıldı.

Eylem Planı; elektronik haberleşmede ve sanal ortamda teknik tespit ve müdahale; finansal sistemde önleme, tespit ve denetim; kolluk ve adli kapasitenin güçlendirilmesi; cezai müeyyidelerin caydırıcılığı ve uygulamada etkinliğin artırılması; toplumsal farkındalık, eğitim ve bağımlılıkla mücadele; reklam ve tanıtım düzenlemeleri ile uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi olmak üzere 7 öncelik alanı üzerine yapılandırıldı. Toplantıda bu alanların her birine ilişkin gerçekleşmeler ele alındı.

Kullanıcılarla temas sağlayan tüm elektronik kanalları kapsayacak şekilde yürütülen mücadele kapsamında, 2006-2025 döneminde toplam 548 bin 420 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesine erişim engellenirken, sadece 2024 yılında 232 bin 899, 2025 yılı gerçekleşmesi olarak ise 84 bin 585 internet sitesinin erişimi engellenmiş; yasa dışı bahis sitelerine ait alan adları, yönlendirme linkleri ve mobil erişimler eş zamanlı olarak takip edildi. Sosyal medya platformları, mesajlaşma uygulamaları ve uygulama tabanlı yönlendirmelere ilişkin erişim engelleme kararları uygulanarak, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 548 sunucu ve bağlantı adresi devre dışı bırakıldı.

Toplantıda, finansal sistemin yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayan temel mekanizma olduğu vurgulanarak, bu kapsamda bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık platformları yoğun denetimlere tabi tutuldu. Yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistemde dolaşımına ilişkin çok sayıda hesap üzerinde detaylı işlem analizleri gerçekleştirilmiş, çok sayıda ödeme kuruluşu ve kripto varlık platformu hakkında adli süreçler başlatıldı. Kripto varlık işlemlerine ilişkin limit ve sınırlar getirildi, şüpheli finansal akışlar soruşturma kapsamına alındı; tespit edilen işlemler adli mercilere bildirilerek el koyma süreçleri başlatıldı. 11 kuruluşun faaliyeti durdurularak, 4 kuruluşun faaliyet izni ise iptal edildi.

Toplumsal düzeyde caydırıcılığın artırılması amacıyla 2025 yılında toplam 42 milyon 144 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilerek, sağlık ve sosyal hizmetler alanında ise 1 bin 861 eğitim ihtiyacı tespit edildi. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 27 bin 652 kişiye danışmanlık hizmeti sunuldu. Koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici ve rehberlik edici faaliyetlerin pedagojik anlamda sürece önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Uluslararası alanda ise mücadelenin kaynak ülkeler düzeyinde önlenmesi ve ülkeler arası ortak tutum geliştirilmesi amacıyla 43 yurt dışı misyonu vasıtasıyla girişimlerde bulunuldu ve uluslararası kuruluşlar nezdinde iş birliği süreçleri başlatıldı.

Toplantıda ayrıca, bahis ve kumar suçlarına yönelik caydırıcılığın artırılması amacıyla adli ve idari cezaların güçlendirilmesine yönelik yürütülen teknik çalışmalar ele alındı. Finansal sistem üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı işlemlerin önlenmesi kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına ilave yetkiler verilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve finansal kuruluşların bu tür işlemleri engellememesi halinde uygulanacak idari yaptırımların artırılması ve çeşitlendirilmesi hususu görüşüldü.

Ayrıca, yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile bunlara hizmet sağlayan yasa dışı ödeme altyapılarının tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik yapılacak teknik ve operasyonel çalışmaların yanı sıra Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bahis ve kumar ile mücadele kapsamında ilave yetkiler verilmesi hususları toplantıda ele alındı. Bu kapsamda gerekli yasal düzenleme ile ilgili hazırlıklar sürdürüleceği öğrenilirken, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı tüm kurumların iş birliğiyle ve bütüncül bir yaklaşımla uygulanmaya devam edeceği vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kurumlar arası koordinasyon devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
Kocaeli’de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Transfer için İstanbul’dalar Fenerbahçe’de sürpriz veda Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda
Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Tarih yazıyorlar Karabağ’dan 904’te muhteşem geri dönüş Tarih yazıyorlar! Karabağ'dan 90+4'te muhteşem geri dönüş
İsrail ordusu Lübnan’da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı

19:40
Fenerbahçe ve Aston Villa’nın ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe ve Aston Villa'nın ilk 11'leri belli oldu
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
19:08
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
18:54
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 19:55:49. #7.11#
SON DAKİKA: Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kurumlar arası koordinasyon devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.