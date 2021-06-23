Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız - Son Dakika

İstanbul Bağcılar'da meydana gelen olayda, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan 3 şahsın, site sakini olduğu öğrenilen stajyer doktora yönelik saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı. İddialara göre güvenlik görevlileri ve site sakini arasında, eve yemek getiren kuryenin kimliğinin talep edilmesi nedeniyle kavga çıktı.

"KİMLİĞİNİ İSTEME HAKLARI YOK DEDİM"

Önceki akşam güvenlik görevlileri tarafından darp edilen stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu, yaşananları anlattı. İşten yorgun geldiğini ve eve yemek söylediğini belirten Arslanoğlu, "Kurye beni aradı, 'beni içeri almıyorlar. Kimliğimi istiyorlar' dedi. Ben de 'kimliğini verme, kimsenin böyle bir hakkı yok' dedim. Güvenliği telefona istedim. 'İşten geliyorum çok yorgunum lütfen içeri alın' dedim. Ancak daha sonra aşağı inerek kendi yemeğimi kendim aldım" ifadelerini kullandı.

"SENİ YAŞATMAYACAĞIZ DİYEREK SALDIRDILAR"

Yemeğini aldıktan sonra sitenin güvenlik müdürünü arayarak kendisini tanıttığını söyleyen Arslanoğlu, "Siz kolluk kuvveti değilsiniz kimlik alamazsınız dedim. Bana hakaretler etti. Neredesin geliyoruz. 3 kişi gelmişler. Oturdum onları bekliyorum. Geldiler seni yaşatmayacağız direk oradaki cama yapıştırıyorlar. Beni kenarda duran saksının içine düşürdüler. Diğer güvenlik görevlisi bana 5 kere copla vurdu. Allah'tan başımı korudum darbe almadım. Elimden geldiğince savuşturmaya çalıştım yapamadım. Geldiler ayırdılar. Darp raporu aldık, güvenlik şirketinden, site yönetiminden ve beni darp eden güvenlikçilerden şikayetçi oldum" dedi.