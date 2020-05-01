Yasağa aldırmayan sokaktaki bu çocukları gören yok mu? - Son Dakika

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Yasağa aldırmayan sokaktaki bu çocukları gören yok mu?
16 dakika önce
Eskişehir'de küçük yaşta olan bazı çocukların yasağa aldırış etmeden dolaşması dikkat çekti.
Eskişehir'de küçük yaşta olan bazı çocukların yasağa aldırış etmeden dolaşması dikkat çekti.
Erenköy mahallesinde bulunan boş bir araziden 6-7 küçük yaşta çocuğun ot topladığını gören vatandaşlar duruma şaşırdı. Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar sonrasında evden çıkmaları yasak olan çocuklar, anne ve babaları için getirilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına da aldırış etmeden sokaklara çıktı. Mahallede sosyal mesafeyi de ayarlayamayan çocuklar ellerinde bulunan kasaları topladıkları otlarla doldurdu. Çocukların bu kadar tedbirsiz davranmasını anne ve babalara bağlayan mahalle sakinleri ise yaşanan sorumsuzluğa karşı tepki gösterdi. Yasağa aldırış etmeden rahatlıkla dışarıda dolaşan çocukların maske takmadığı da görüldü. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 02:46 Kaynak: İHA
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