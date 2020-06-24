Yasağa rağmen açılan halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirdi - Son Dakika

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yasağa rağmen açılan halı sahada maç yapan iş insanı Saadettin Meraklı, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan, duran kalbi yeniden çalıştırılan Meraklı, anjiyo oldu.

Hendek ilçesinde yaşayan iş insanı Saadettin Meraklı, dün gece arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Saadettin Meraklı'ya ilk müdahaleyi arkadaşı Zafer Çakmak yaptı. Çağırılan ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saadettin Meraklı'nın hastanede duran kalbi, yeniden çalıştırıldı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Saadettin Meraklı, burada anjiyo oldu. Tedaviye alınan Saadettin Meraklı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken halı sahanın işletmecisi ile maç yapanlar hakkında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyulmadığı gerekçesiyle işlem yapılacağı belirtildi.