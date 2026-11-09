Yasak aşk kavgasında beklenmedik olay! Sakalı koptu

İngiltere'de eşinin sevgilisiyle yüzleşen bir adam ile karşısındaki kişi arasında kavga çıktı.

Asansör önünde başlayan gerginlik kısa sürede fiziksel mücadeleye dönüştü. Taraflar birbirlerine müdahale ederken yaşananlar kameraya yansıdı.

KAVGA SIRASINDA SAKALI KOPTU

Arbedenin en dikkat çekici anı ise adamlardan birinin sakalının kopması oldu. Kavganın ortasında yaşanan bu beklenmedik olay görüntülere yansırken taraflar arasındaki mücadelenin nasıl sonuçlandığına ilişkin bilgi edinilemedi.