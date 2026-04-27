Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Meksika’da kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir baba, başka bir kadınla birlikteyken eşi ve iki küçük oğluyla karşı karşıya geldi.

Videoda, babalarını gören küçük çocukların koşarak sarıldığı anlar dikkat çekti. O sırada yanında bulunan kadın ise durumu fark edince şaşkınlık yaşadı.

“SEN KİMSİN?” TEPKİSİ

Görüntülerde, adamın birlikte olduğu kadının, eşin gelmesiyle gerçeği öğrendiği ve “Sen kimsin?” diyerek tepki gösterdiği anlar yer aldı. Olay sırasında taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Çocukların babalarına sarılması ve yaşanan yüzleşme anı, izleyenler tarafından dikkat çekici bulundu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar olaya farklı yorumlar yaptı.