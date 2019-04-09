Yasak Olmasına Rağmen İnternetten Atmaca Satılıyor
42 dakika önce
TÜRKİYE'de nesli tehlike altında olan kuş türlerinden atmacalar, avlanması ve satışı yasak olmasına rağmen internetten 2 bin 500 liraya satılıyor.
TÜRKİYE'de nesli tehlike altında olan kuş türlerinden atmacalar, avlanması ve satışı yasak olmasına rağmen internetten 2 bin 500 liraya satılıyor. Doğu Karadeniz
'de, Rize
ve Artvin
'de atmacacılık yaşatılırken, fırsatçılık yapanlar ise yakaladıkları hayvanlar için 1500 liradan 2 bin 500 liraya kadar para istiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
yetkilileri, satışın tespiti halinde hayvan başına 10 bin liralık ceza uyguladıklarını bildirdi. Diğer yandan internet ilanlarında satıcıların, 'Detaylı bilgi için arayın', 'Satılık atmaca yavrusu. Keyfe keder satılık, eğitilmek için tam yaşı', 'Yavru eğitime hazır. Ele omuza geliyor' ifadeleri dikkat çekti.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:36 Kaynak: DHA
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