Yaşar Doğu vefatının 60'ıncı yılında anılacak

"Türk güreşinin babası" olarak anılan cihan pehlivanı milli sporcu Yaşar Doğu, vefatının 60'ıncı yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programla anılacak. Erdoğan Arıkan'ın moderatörlüğünde SBB TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak programda ünlü isimler de yer alacak.

Efsanevi güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 60. yıl dönümünde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen canlı yayın ile yad edilecek. Spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın moderatörlüğünde Cuma günü saat 20.00'de SBB TV sosyal medya kanalında ilk kez yayınlanacak olan İz Bırakanlar programının konusu "Türk güreşinin babası" olarak anılan güreşin sembollerinden Yaşar Doğu olacak. Birbirinden değerli konukların yer alacağı programda Yaşar Doğu'nun hayatı anlatılacak.

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçiler Taha Akyol ve Rıza Kayaalp'in yanı sıra Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, Türk güreşi hakkında en kapsamlı kaynaklardan birisi olan Yaşar Doğu kitabının yazarı ve Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven'in katılımıyla gerçekleşecek canlı yayında yapılacak çekiliş ile izleyenlere güreş mayosu, güreş ayakkabısı ve Yaşar Doğu kitabı hediye edilecek.

Yaşar Doğu'nun vefatının ardından güreşi bırakan Çarşambalı milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı'nın da yayında yer alacağı programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katılacak. - SAMSUN