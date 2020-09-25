Yaşar İpek'e mahkemeden 'zorla getirme' kararı! - Son Dakika

Yaşar İpek'e mahkemeden 'zorla getirme' kararı!

Televizyoncu Can Tanrıyar'ın Seren Serengil ve Yaşar İpek ile devam eden tartışmasına bir yenisi daha eklendi.

Yaşar İpek'e mahkemeden 'zorla getirme' kararı!, System.String[]

Televizyoncu Can Tanrıyar'ın Seren Serengil ve Yaşar İpek ile devam eden tartışmasına bir yenisi daha eklendi. Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, eski eşi Seren Serengil ve kendisi hakkında yayın yapan Can Tanrıyar'ı sosyal medya üzerinden tehdit edince İpek hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'ERKEKSEN GEL TEKE TEK ÇIKALIM'

Can Tanrıyar'ın şikayeti sonrası savcılık Yaşar İpek hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında İpek'in sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımlar ve Tanrıyar'a attığı mesajlar inceleme altına alındı. Yaşar İpek'in Can Tanrıyar'ın kullandığı cep telefonuna "Ya sen nasıl delikanlısın …. herif, benim karım hakkında yazdırıyor, benim hakkımda yazıyorsun. Alkolik pislik, erkeksen gel oğlum teke tek görüşelim. Yüce mahkemelere sığınma, tanıdığın ne kadar kabadayı varsa …. Sana sahip çıkarsa, ismi cismi önemli değil benim de adım Yaşar İpek…" şeklinde mesaj attığı tespit edildi.

MESAJLARI BEN ATTIM, SUÇUMU KABUL EDİYORUM'

İpek'in yine sosyal paylaşım sitesi üzerinden Tanrıyar'ı ve sahibi olduğu "Uçan Kuş" isimli internet sitesini kastederek hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirlendi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Yaşar İpek ise tehdit ve hakaret içerikli mesajları ve paylaşımları kendisinin yaptığını, bu konuda Tanrıyar ile uzlaştığını, suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

YAŞAR İPEK HAKKINDA ZORLA GETİRME

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüphelinin söz konusu paylaşımları da kabul etmesi üzerine Yaşar İpek hakkında 'Basit Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan dosyada Can Tanrıyar ve Yaşar İpek'e mahkeme tarafından davetiye gönderilmesine rağmen gelmedikleri görüldü. Mahkeme yargılama kapsamında davetiye ile duruşmaya gelmeyen Yaşar İpek hakkında İstanbul'daki adresinden zorla getirme kararı çıkardı. Dava ilerleyen günlerde devam edecek.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yaşar İpek'e mahkemeden 'zorla getirme' kararı!

Seren Serengil, Can Tanrıyar, Yaşar İpek, Dava, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:53

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yaşar İpek'e mahkemeden 'zorla getirme' kararı! - Son Dakika Magazin

YORUMLAR

Son Dakika

Akıllara durgun veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Kaçak akaryakıt ticareti soruşturmasında gözaltına alınan iş insanları adli kontrolle serbest kaldı Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi         
22:09
"Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi         
21:26
Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı? Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?         
18:38
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi         
11:17
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 22:23:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşar İpek'e mahkemeden 'zorla getirme' kararı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei