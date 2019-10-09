'YaşaTIR' kanser hastalarına umut için Adana'da

Çukur dizisi oyuncuları kan verenlerle fotoğraf çektirdi

ADANA - "Çukur" dizisi ve Kansersiz Yaşam Derneğinin "Çukur'da Umut Var" sloganıyla düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında "YaşaTIR" Adana'ya geldi.

Türk Kızılayı'nın proje ortağı olduğu tır, İstanbul'dan sonra dizi oyuncuları Cihangir Ceyhan ve Mustafa Kırantepe ile birlikte Adana'ya geldi. 11 Ekim'e kadar kentte kalacak tırda hem kan bağışı ve donörlük konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak hem de kan ve donör bağışları toplanacak. Kanser hastalığının önlenmesi, erken teşhisin önemi, eğitim ve tarama amacıyla tasarlanan YaşaTIR, doğal afet durumlarında da ihtiyaçlara yönelik olarak kurtarma ve yardım amaçlı kullanılacak.

Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Didem Kaymaz, İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Çukur" dizisi ile "Çukur'da Umut Var" diyerek bir yolculuğa çıktıklarını ve çok güzel bir aile olduklarını belirterek, "Proje ortağımız Kızılay'la birlikte çıkacağımız bu yolculukta kan ve kök hücre bağışı toplayacağız" dedi.

Daha sonra konuşan Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise, "Hastanede kök hücre, kan bekleyen kardeşlerimiz var. Adana'ya yakışır bir şekilde inşallah kan bağışı vereceğiz" diye konuştu.

"Adanalılar anlayışlıdır"

Oyuncu Cihangir Ceyhan da, Adanalıların kan bağışı konusunda duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Şimdi değilse de, başımıza gelecek gibi düşünmeliyiz. Bu bizim için insanlık borcu. Adana'nın insanları cömertkardır ve anlayışlı insanlardır. Bizi anlamalarını ve kan ile kök hücre bağışı yapmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Mustafa Kırantepe'de kan ve kök hücre bağışı yapacak herkese teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, "Çukur dizisi Türkiye'nin en çok seyredilen dizilerin başlarında geliyor. Onlara buna öncülük ettikleri için teşekkür ediyorum. Onların bu işi başlatmış olmaları kan bağışı sayısını oldukça arttıracaktır. Adana, insanının yanındadır. Adana mağdurun yanındadır. Kan bağışında Adana, kendisinden 10 kat fazla rekorlarla yarışan ve kazanan bir kenttir Adana" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Zeydan Karalar, kan bağışında bulundu. Katılan vatandaşlar ise kan bağışında buluşurken oyuncularla da fotoğraf çektirdi.