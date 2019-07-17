Yasemin Can'dan 10 bin metrede olimpiyat kotası
2 saat önce
Milli atlet Yasemin Can, 5 binden sonra 10 bin metrede de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:23 Kaynak: AA
Milli atlet Yasemin Can
, 5 binden sonra 10 bin metrede de 2020 Tokyo
Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Türkiye Atletizm
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yasemin, Hollanda
'nın Hengelo kentinde yapılan 10 bin metre Etiyopya Dünya Şampiyonası
seçmelerindeki 30.59.20'lik derecesiyle Tokyo 2020 barajını geçti.
2016 Avrupa
Şampiyonası'nda kadınlar 5 bin ve 10 bin metrede altın madalya kazanan 22 yaşındaki sporcu, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan (30.26.41) sonra kariyerinde ikinci kez 10 bin metrede 31 dakikanın altını indi.
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