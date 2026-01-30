Yasin Uzunoğlu'nun Gol Orucu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yasin Uzunoğlu'nun Gol Orucu

Yasin Uzunoğlu\'nun Gol Orucu
30.01.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka'nın golcüsü Yasin Uzunoğlu, cezasının ardından formunu kaybetti, Alanya maçında bekleniyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak şampiyonluk yarışında havlu atan Karşıyaka'da gözler suskun golcü Yasin Uzunoğlu'na çevrildi. Yeşil-kırmızılı kulübün sezon başında Muğlaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki santrfor, forma giydiği ilk 7 maçta 8 gol kaydettikten sonra bahis soruşturması kapsamında 45 gün men cezası aldı. Golcü oyuncu cezasını tamamladıktan sonra çıktığı Afyonspor (D), Kütahyaspor ve Balıkesirspor (D) müsabakalarında rakip fileleri sarsamadı. İlk yarıdaki performansından uzak kalan Yasin'in bu hafta pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Alanya 1221 müsabakasında gol orucunu bozması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yasin Uzunoğlu'nun Gol Orucu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor Geline babasından dudak uçuklatan harçlık Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan savaş hazırlığı Bin tanesi aynı anda envantere alındı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan savaş hazırlığı! Bin tanesi aynı anda envantere alındı
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 13:45:00. #7.11#
SON DAKİKA: Yasin Uzunoğlu'nun Gol Orucu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.