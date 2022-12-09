İstismar olayıyla tepkileri üzerinde toplayan Hiranur Vakfı internet sitesini erişime kapattı - Son Dakika
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İstismar olayıyla tepkileri üzerinde toplayan Hiranur Vakfı internet sitesini erişime kapattı

09.12.2022 10:48

6 yaşındaki kızın evlendirilmesi olayıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki binasının İBB tarafından mühürlenmesinden sonra bir dikkat çeken gelişme daha meydana geldi. Cinsel istismar olayının infial yaratmasının ardından Hiranur Vakfı'nın internet sitesini erişime kapattığı görüldü.

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi evlendirmesi Türkiye'de büyük infial yarattı. İstismar olayının ortaya çıkmasıyla tepkilerin odağına yerleşen Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki binası İBB tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlenirken, vakıfla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

İNTERNET SİTESİNİ ERİŞİME KAPATTILAR

6 yaşındaki kızın evlendirilmesiyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde "Mahkemelere intikal etmiş konuyla ilgili kurumsal olarak hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır" açıklamasında bulunan Hiranur Vakfı'nın skandalın ortaya çıkmasının ardından internet sitesini erişime kapattığı görüldü.

İstismar olayıyla gündemdeydi! Hiranur Vakfı internet sitesini erişime kapattı

NE OLMUŞTU?

Yıllarca evlendirildiği şahıs tarafından cinsel istismara uğradığını ve 14 yaşında doğum yaptığını belirten İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G, ailesinden ve kocasından şikayetçi olmuştu. Bugün 24 yaşında olan genç kadının, 6 yaşında gelinlikli fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmalarını talep edildi. Ayrıca savcı, H.K.G'nin eşi Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza istedi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve İstekli şu an tutuksuz yargılanıyor.

HİRANUR VAKFI'NIN BİNASI İBB TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, istismar olayıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki binası hakkında yasal işlem uyguladı. Vakıf binası kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

EKİPLER BİNAYI MÜHÜRLEDİ

Mühür yazısında, "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. Ve 42. maddesi uyarınca mühür altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, tarikat üyelerine mühürleme öncesi, resmi yazıyı verdi. Resmi yazıda, vakıf binasının yasaya aykırılıkları, ayrıntılı olarak anlatıldı.

PEKİ BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Mühürleme kararı İBB encümenine gönderilecek, ruhsat sahibine para cezası kesilecek. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına 1 ay süre tanınacak. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kaçak yapı İBB ekipleri tarafından yıkılacak.

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