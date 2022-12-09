İstismar olayıyla tepkileri üzerinde toplayan Hiranur Vakfı internet sitesini erişime kapattı

Tüm gözlerin çevrildiği İsmailağa Cemaati'nden, Gümüşel'le ilgili açıklama geldi

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Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi evlendirmesi Türkiye'de büyük infial yarattı. İstismar olayının ortaya çıkmasıyla tepkilerin odağına yerleşen Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki binası İBB tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlenirken, vakıfla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

İNTERNET SİTESİNİ ERİŞİME KAPATTILAR

6 yaşındaki kızın evlendirilmesiyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde "Mahkemelere intikal etmiş konuyla ilgili kurumsal olarak hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır" açıklamasında bulunan Hiranur Vakfı'nın skandalın ortaya çıkmasının ardından internet sitesini erişime kapattığı görüldü.