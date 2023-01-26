Yaşlı adam falezlerden düştü, gençler gözleri önündeki örneğe aldırış etmeyip uçurumda manzara keyfi yaptı

Yaşlı adam falezlerden düştü, gençler gözleri önündeki örneğe aldırış etmeyip uçurumda manzara keyfi yaptıFalezlerden düşen yaşlı adam 1 saatlik çalışmayla kurtarıldıYaralanan 76 yaşındaki adam, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik kurtarma operasyonun ardından tedavi için hastaneye kaldırıldıOlayın gerçekleştiği bölgeye 100 metre uzaklıkta gençlerin kayalık ucundaki manzara keyfi ise 'pes' dedirtti

ANTALYA - Antalya'da falezlere gelen 76 yaşındaki yaşlı adam, kayalık alanda dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaşlı adam itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarılırken, olayın olduğu noktanın hemen 100 metre uzağında gençlerin kayalıkların ucundaki manzara keyfi ise 'pes' dedirtti.Olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki Falez 3 Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, falezlere gelen B.K.(76), kayalık alanda dengesini kaybedip yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düştü. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı adam, itfaiye ekiplerince sedyeye alınıp halat yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.Torunu fenalaştıSağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam sedyeyle ambulansa, oradan da tedavi olmak için hastaneye kaldırılırken, olayı duyup falezlere gelen torunu ise fenalaşıp ayakta durmakta güçlük çekti. Genç adam, yakınları ve çevredekilerin yardımıyla aracına kadar götürüldü.Yaşlı adam yaralandı, gençler gözünün önündeki örneğe aldırış etmediÖte yandan tüm yaşananları çevredekiler cep telefonuyla kaydederken, olayın olduğu noktanın hemen 100 metre uzağındaki 3 gencin ucunda manzara keyfi yapması ise 'pes' dedirtti.