Yaşlı adam, hareket eden traktörü durdurmak isterken canından oldu - Son Dakika

İlçeye bağlı Akdam köyünde köyün eski muhtarı 76 yaşında ki Kemal Toker, traktör ile evine gelerek traktörü park edip aşağı indi.

DURDURMAK İSTERKEN ÖLDÜ

Birdenbire traktörün hareket ettiğini gören yaşlı adam tekrar traktöre binip durdurmak isterken traktörün altında kaldı. Kazada ağır yaralanan Kemal Toker ihbar üzerine köye gelen ambulans ile Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kemal Toker hayatını kaybetti.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.