Yaşlı adamı dolandıran sahte savcı jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Yozgat'ta kendisini telefonda savcı olarak tanıtan dolandırıcı, yaşlı adamın 3 cumhuriyet altınını aldı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Kayakışla köyünde yaşayan F.H.'yi telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan E.Ö., yaşlı adamın 'cinayet olayına karıştığını ve tüm mal varlığına el konulacağını' söyleyerek evde bulunan altınları incelemek için sivil ekip göndereceğini söyledi.

Eve gelen dolandırıcıya 3 cumhuriyet altınını veren F.H., dolandırıcının hal ve hareketlerinden şüphelenmesi üzerine dolandırıcıyı yakalayarak verdiği altınları tekrar almak istedi. Bu esnada köydeki meşelik alana kaçan dolandırıcı kayıplara karıştı. Olayın üzerine F.H. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak şikayetçi oldu.

Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ve Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için gece saatlerinde meşelik alanda çalışma başlattı. Yapılan aramada sonuç alamayan jandarma ekipleri, Akdağmadeni ilçe merkezinde bulunan ticari taksi sahipleri ile irtibata geçti. Şüpheli şahsın Alicik köyü bölgesinde ticari taksi talebinde bulunduğunu öğrenen jandarma ekipleri harekete geçti.

Taksi şoförüyle koordineli olarak hareket eden jandarma ekipleri, şüpheli şahsı Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yavu beldesinde yakaladı. Şahsın üst aramasında 3 adet cumhuriyet altını ele geçirilirken Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli şahıs gözaltına alındı. 16 ayrı suçtan sabıkası bulunan E.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akdağmadeni Kapalı Cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri, ele geçirdiği 3 cumhuriyet altınını F.H.'ye teslim etti. - YOZGAT