Yaşlı Bireylere Akıllı Telefon Eğitimi

13.11.2025 11:43
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü bireylerin dijital dünyaya katılımlarını artırmak amacıyla 'Akıllı Telefon Kullanımı Eğitimi' düzenliyor. Eğitimler sayesinde yaşlı bireyler, akıllı telefon kullanımı, bankacılık işlemleri ve sosyal medya gibi konularda bilgi sahibi oluyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aktif Yaşlı Merkezi'nde 60 yaş üstü bireylere "Akıllı Telefon Kullanımı Eğitimi" vererek, ileri yaştaki vatandaşların dijital dünyaya katılımlarına destek oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaş almış bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Aktif Yaşlı Merkezi'nde düzenlenen "Akıllı Telefon Kullanımı Eğitimi" sayesinde 60 yaş üstü bireyler artık hem sevdikleriyle görüntülü görüşüyor hem de bankacılık işlemlerini kendi başlarına yapabiliyor.

Eğitimlerde katılımcılara akıllı telefonun temel kullanımı, mesajlaşma, görüntülü konuşma, sosyal medya kullanımı, mobil bankacılık ve e-Devlet işlemleri gibi konularda adım adım anlatım yapılıyor. Alanında uzman eğitmen, her bir katılımcıya birebir destek sağlayarak teknolojiyi daha kolay öğrenmelerini sağlıyor. Böylece teknolojiyle arası mesafeli olan yaşlı bireyler, artık torunlarıyla görüntülü görüşebiliyor, fatura ödemelerini ve banka işlemlerini kimseye ihtiyaç duymadan gerçekleştirebiliyor.

Eğitimlere yoğun ilgi

Aktif Yaşlı Merkezi'nde Birim Sorumlusu olarak görev yapan Ayben Şahinsoy, eğitime katılımın ve talebin çok fazla olduğunu belirterek, "Dersler oldukça verimli geçiyor. Faydalanmak isteyen vatandaşlarımızı kimlik belgeleriyle beraber kurumumuza bekliyoruz" dedi.

Aktif Yaşlı Merkezi'ndeki eğitimlere katılan vatandaşlardan bazıları ise şunları söyledi:

-Selahattin Uslucan: "Eğitimlere eşimle beraber geliyoruz ve eve gidince de hocamızdan aldığımız örnekleri uygulamaya çalışıyoruz. Büyük de faydasını görüyoruz. Çocuklarımızla aramızdaki mesafeyi kısalttık. Dünyayı görmekte biraz daha kolaylık kazandık. Belediyenin yaptığı bu hizmet gerçekten takdire şayan."

-Gülşen Dilaver "Benim için çok güzel ve önemli bir alan oldu burası. Hoş vakit geçiriyorum. Kendimi de çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Şimdi de akıllı telefon kullanmayı öğreniyorum. Bana evde öğretebilecek kimse yok. Burada telefon nasıl kullanılır, bankacılık işlemleri nasıl yapılır, mesaj nasıl gönderilir, sosyal medya nasıl kullanılır onları öğreniyorum. Telefonda bana yol açacak her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne bizleri düşündüğü ve birçok alan açtığı için çok teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Son Dakika

