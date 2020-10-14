Yaşlı çiftin cinayet sanığı 'binbir surat'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Yaşlı çiftin cinayet sanığı 'binbir surat'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

14.10.2020 12:43
Yaşlı çiftin cinayet sanığı 'binbir surat'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 yıl önce Ali Demir (79) ve eşi Fatma Demir'i (74) başlarına takozla vurarak öldürdükten sonra üzerlerine gaz dökerek yakan Ahmet Karapınar, yargılandığı davada 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek suçundan' 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, iftira suçundan ise 3 yıl 9...

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 yıl önce Ali Demir (79) ve eşi Fatma Demir'i (74) başlarına takozla vurarak öldürdükten sonra üzerlerine gaz dökerek yakan Ahmet Karapınar, yargılandığı davada 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek suçundan' 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, iftira suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çınarpınar Mahallesi'ne bağlı Musalı Obası'nda 18 Kasım 2014'te meydana gelen olayda Ali Demir ile Fatma Demir, bağ evinde cesetleri yakılmış şekilde bulundu. Otopside yaşlı çiftin önce başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldükten sonra cesetlerinin yakıldığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatırken, Ali Demir'in il merkezindeki evinin penceresine, cinayetin muhtarlık seçiminden dolayı işlendiğini yazan bir mektup bırakıldı. Yapılan araştırmada mektupta adı geçen kişilerin olayla bir bağlantısının olmadığı, mektubun olayı saptırmak için yazıldığı tespit edildi. Yapılan tüm çalışmalara rağmen aradan geçen zamanda Ali Demir ile eşi Fatma Demir'in katili bulunmadı.ÖZEL EKİP KURULDUKahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 6 yıl sonra cinayet dosyasını tekrar açtı ve özel ekip kurdu. Yapılan çalışmada o tarihte Demir çiftinin evinin etrafında define arandığını belirledi. Polisler aynı zamanda burada define arayan kişilerin kimliklerini tespit etti. Bu kişilerden Ahmet Karapınar'ın 2001'de Muğla'da bir kişiyi başını balyozla ezerek öldürdüğünü, cezaevinde yattıktan sonra tahliye olduğunu tespit eden ekip, Karapınar üzerinde yoğunlaştı.KANLI ELBİSELERİ YEĞENİNE YOK ETTİRİP MEKTUP YAZDIRDIKarapınar'ın yeğeni Melek Onaran'ın evinin de aralarında olduğu birçok adrese operasyon düzenleyen özel ekip, Onaran'ı sorguya aldı. Olay gecesi dayısının eve geldiğini ve kendisine cinayeti işlediğini anlattığını belirten Onaran, cinayeti yaşlı çift ile tarihi eser ilişkisi nedeniyle işlediğini itiraf ettiğini söyledi. Melek Onaran ayrıca, dayısının kanlı elbiselerini yok ettiğini ve mektubu da onun isteğiyle yazdığını itiraf etti.BİNBİR SURAT PARMAK İZİNDEN YAKALANDIÖte yandan sık sık kimlik değiştirme, peruk ve bıyıklarla farklı eşkallere bürünen ve bu nedenle 'Binbir surat' olarak adlandırılan Ahmet Karapınar, 18 Haziran'da Yusuf Hacılı Mahallesi'nde saklandığı bağ evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Polislere kendisini farklı bir isimle tanıtan şüphelinin götürüldüğü emniyette yapılan parmak izi kontrolünde Ahmet Karapınar olduğu belirlendi.CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEKTEN CEZALANDIRILDI

Yaşlı çifti öldürdüğünü itiraf eden Karapınar, tutuklanarak cezaevine konulurken, hakkında canavarca hisle adam öldürmek suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında suçunu itiraf eden binbir surat, Ali Demir ile Fatma Demir'in kendisini darp ettiğini, bu nedenle cinayeti işlediğini öne sürdü. Başlarına takozla vurarak öldürdüğü yaşlı çiftin üzerine daha sonra gaz lambasındaki gazı döküp yatakları da üzerlerine atarak yaktığını itiraf eden Ahmet Karapınar, canavarca hisle adam öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, iftira suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Yaşlı çiftin cinayet sanığı 'binbir surat'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Yaşlı çiftin cinayet sanığı 'binbir surat'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Yaşlı çiftin cinayet sanığı 'binbir surat'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Yaşlı çiftin cinayet sanığı 'binbir surat'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Yaşlı çiftin cinayet sanığı 'binbir surat'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Yaşlı çiftin cinayet sanığı 'binbir surat'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Ağırlaştırılmış Müebbet, Fatma Demir, Ali Demir, Karapınar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaşlı çiftin cinayet sanığı 'binbir surat'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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