Yaşlı Kadının Mülkü Torununa Geçirildi! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Yaşlı Kadının Mülkü Torununa Geçirildi!

Yaşlı Kadının Mülkü Torununa Geçirildi!
05.02.2026 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

85 yaşındaki kadının mülkü torunu tarafından dolandırıldığını iddia etti. İki kişi tutuklandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 85 yaşındaki anneannesinin taşınmazını hileli yollarla üzerine geçirdiği iddia edilen torun ve suç ortağı, "Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Semra Şenkaya, kentsel dönüşüm sürecinde dairesini hileyle üzerine geçirdiği, emekli maaşına el koyduğu, kendisine bıçak çektiği ve darbettiği iddiasıyla torunu K.Ş. (39) ve torununun eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. İddialara göre, kentsel dönüşüm süreci boyunca torunuyla kirada oturan yaşlı kadın, yeni dairelerin teslim edilmesinin ardından mülklerin "kandırma" yöntemiyle torunu üzerine tescil edildiğini öne sürdü.

Müşteki Semra Şenkaya'ya ait taşınmaz üzerinde baskı ve hile yoluyla tasarrufta bulunulduğu iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, torun K.Ş. ve suç ortağı olduğu öne sürülen emlakçı kayınbirader E.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler K.Ş. ve E.S., "Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Gaziemir, İzmir, Emlak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı Kadının Mülkü Torununa Geçirildi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
21:44
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 23:32:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Yaşlı Kadının Mülkü Torununa Geçirildi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.