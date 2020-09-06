Yaşlı kadının organları üç hastaya umut oldu - Son Dakika

SİVAS'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen yaşlı kadının organları, 3 hastaya umut oldu.

Trafik kazasında ağır yaralanan ve ailesinin isminin açıklanmasını istemediği 70 yaşındaki kadının kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Birimi yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucu kadının ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Kadının karaciğeri ve böbrekleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Organ Nakil Merkezi Mesul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Koç, Öğr. Üyesi Dr. Muhammed Gömeç ve Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden gelen ekibin katıldığı 3 saat süren operasyonla alındı. Kadından alınan karaciğer Erzurum, böbreklerden biri İstanbul, diğeri ise Sivas'ta'ki hastalara nakledilecek.