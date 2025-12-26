Yaşlı nüfusu yoğun olan kentte örnek uygulama başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nüfusa oranla yaşlı nüfusun en yoğun olduğu iller arasında üçüncü sırada yer alan Giresun'da, yalnız yaşayan yaşlı bireylerin güvenliğini artırmak amacıyla akıllı bileklik destekli 7/24 takip sistemi hayata geçirildi.

Giresun Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, proje kapsamında temin edilen 100 akıllı bileklik gönüllülük esasına göre takdim edildi. Törene Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, kurum amirleri yaşlılar ve yakınları katıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Giresun Kalkınmayı Destekleme Derneği tarafından hazırlanan proje, yalnız yaşayan yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı ve acil durumlara hızlı müdahaleyi amaçlıyor.

YAŞLI NÜFUS DİKKAT ÇEKİYOR

TÜİK verilerine göre toplam nüfusu 455 bin 922 olan Giresun'da, 65 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık 87 bin olduğu bildirildi. Sinop ve Kastamonu'nun ardından yaşlı nüfus oranı en yüksek üçüncü il konumunda bulunan Giresun'da, yaşlılığa bağlı kayıp vakalarında da artış yaşanıyor. 2025 yılı içerisinde AFAD'a yapılan 22 kayıp başvurusunun 7'sinin 60 yaş üstü bireylere ait olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: TEK MERKEZDEN ANLIK TAKİP

Türkiye'de ilk kez uygulanan model kapsamında dağıtılan akıllı bileklikler sayesinde yaşlı bireylerin sağlık ve güvenlik durumları tek bir merkezden anlık olarak izlenebilecek. Cihazlar; tansiyon, nabız ve kandaki oksijen seviyesi gibi hayati verileri ölçmenin yanı sıra düşme ve uzun süre hareketsizlik durumlarında otomatik uyarı sistemiyle alarm veriyor.

Akıllı bilekliklerde ayrıca gerçek zamanlı GPS konum takibi, güvenli alan dışına çıkıldığında devreye giren "jeo-fence" alarmı ve acil durum çağrı butonu bulunuyor. Sistemle yaşlı bireylere 7 gün 24 saat kesintisiz müdahale imkânı sağlanması hedefleniyor.

"DİJİTAL BİR FENER GİBİ"

Törende konuşan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun'un yaşlanan nüfus yapısına dikkat çekerek, "Giresun yaşlanan bir şehir. Gençlerimiz büyükşehirlerde yaşarken, burada genellikle büyüklerimiz hayatını sürdürüyor. Hepimiz birer yaşlı adayıyız. Bu proje, hiç sönmeyen bir fener gibi yaşlılarımız nerede olursa olsun devletin şefkatiyle güvende olacak. Proje kapsamında yalnızca teknolojik takip değil, sosyal destek mekanizmaları da devreye alındı. En az 100 gönüllü kamu personeli, eşleştirildikleri yaşlıları ayda iki kez evlerinde ziyaret edecek, haftada bir kez de telefonla arayarak sosyal destek sağlayacak" diye konuştu.

Projenin hem fiziksel güvenliği hem de sosyalleşmesi açısından önemini de anlatan Vali Serdengeçti, "Giresun Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek çalışmalar kapsamında yaşlıların evlerinde tutunma barları, kaymaz zemin uygulamaları ve aydınlatma düzenlemeleri yapılacak. Ayrıca uzmanlar tarafından kişiye özel egzersiz programları hazırlanacak, kültürel geziler, koro dinletileri ve kuşaklar arası etkinlikler düzenlenecek. Proje ile Giresun'da yalnız yaşayan yaşlıların hem fiziksel güvenliğinin sağlanması hem de sosyal hayattan kopmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve protokol üyeleri yaşlılara bilekliklerini dağıttı.



