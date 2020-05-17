Yaşlılara sazlı sözlü moral - Son Dakika

Yaşlılara sazlı sözlü moral

GAZİANTEP - Gaziantep'(in Nizip ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kalkan yaşlılar parka akın etti. Parkta yaşlılara müzik öğretmen itarafından sazlı sözlü moral verildi

Gaziantep'in Nizip İlçesinde sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bunaldıkları evlerden parklara akın etti. çimenlerde ve ağaç gölgesinde oturan yaşllar bir sürpriz ile karşılaştı. Yaşlıların evlerinde bunaldığını fark eden Parkın Güvenlik Müdürü Müslüm Erdoğan, şaşırtan bir jeste imza attı. Müzik eğitmeni olan arkadaşı Nuh Üren arkadaşını parka çağıran Erdoğan, yaşlılar için sazlı sözlü bir eğlence düzenledi.

Bir hafta sonra yeniden dışarı çıkan yaşlılar ise, yemyeşil parkta hem sosyal mesafe kuralına riayet ederek oturup, nefes aldı hem de türkülerle eğlenerek moral buldu.