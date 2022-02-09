Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

09.02.2022 16:52
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) 2 bin 215 öğrencisi, "+1 Uygulamalı Eğitim Modeli" kapsamında tam zamanlı olarak iş dünyasında yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) 2 bin 215 öğrencisi, "+1 Uygulamalı Eğitim Modeli" kapsamında tam zamanlı olarak iş dünyasında yer aldı.

Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, tüm bölüm ve programlarda uygulanan modelle öğrenciler eğitim süreçlerinin en az bir dönemini tam zamanlı olarak iş yerinde geçiriyor.

Program kapsamında ön lisans düzeyinden 1881, lisans düzeyinden ise 334 olmak üzere toplam 2 bin 215 öğrenci işletmelerde mesleki eğitime katıldı.

Salgın sürecinde de modelin uygulamasını sürdüren SUBÜ, saha deneyimi kazanmaları noktasında 5 bin 134 öğrenciyi iş dünyasıyla buluşturdu.

Sakarya heyeti EMİTT fuarına katıldı

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 25'incisi düzenlenen EMİTT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat) Fuarı'na, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Geyve Kaymakamı Murat Güven, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'dan oluşan heyet katıldı.

Sakarya standında Geyve Kaymakamlığını temsilen KOZAN Hanımeli Kooperatifinin el emeği organik ürünleri, Kocaali, Karasu ve Taraklı belediyelerinin yöresel ürünleri yer aldı, Ada Tıp Hastanesinin sağlık turizmi alanındaki çalışmaları tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, standı ziyaret ederek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

YADEM ekipleri yaşlılara hizmet veriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ekipleri, her ihbara cevap veriyor, yüzlerce kişinin kapısını çalıyor.

YADEM'in kurduğu "Sağlıklı Yaşam Birimi" ve diğer ekipler, yaşlılara hastane randevusunda, tedavilerde refakat hizmeti, sağlık taraması, evde bakım, kişisel bakım, muayene, taşıma ve aşı hizmeti sunuyor.

Ayrıca, YADEM üyesi tüm yaşlılar sosyalleşmenin ve iletişimin artırılması için açık havada veya merkezde gerçekleştirilen etkinliklerde bir araya geliyor. Bunların yanında yaz sezonunda spor egzersizleri ve doğa yürüyüşleri gerçekleştiriliyor.

Mısırlı öğrenciler gençlik kampında buluştu

Mısırlı Öğrenciler Topluluğunca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Erenler Gençlik Merkezince organize edilen "Sosyal Uyum Projesi'" kapsamında Gençlik Kampı düzenlendi.

Pamukova Bakacak Kamp Eğitim Merkezi'nde 28 gencin katıldığı kampta, izcilik, eğlence etkinlikleri ve çeşitli faaliyetler yapıldı.

Karda çeşitli oyunların oynandığı, kayak ve eğlence yarışmalarının yapıldığı, kitap ve hadis okuma ile kamp ateşinde sohbetlerin gerçekleştirildiği kampta, verimli hafta sonu geçiren gençler kaynaşma imkanı buldu.

Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa

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Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hastane, Yerel, Güncel, Son Dakika

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