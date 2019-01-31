Yastık ve Yorgan Hırsızları Yakalandı
1 saat önce
Gaziantep'te bir eve girip yastık, yorgan, halı gibi çeyiz eşyaları çalan 3 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep
'te bir eve girip yastık, yorgan, halı gibi çeyiz eşyaları çalan 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey
ilçesi Dumlupınar
Mahallesinde bir eve girip hırsızlık yapan H.Ö., A.A. ve R.S.A. isimli şüpheliler Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe
Şehit Hüseyin Cengiz
Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Ekipler şüphelilerin çaldığı yorgan, yastık, halı, gibi bir çok malzemeyi de sahibine teslim etti.
Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:47 Kaynak: İHA
Gözü Dönen Adam, Borçlusunu Yere Yatırıp Boğazına Bıçak Dayadı
Fotokapanı Alıp Evine Götüren Temizlik İşçisi İçin Karar Verildi
Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer'i Transfer Etti
Sıra Beklemek İstemeyen Kadın, Nüfus Memurunun Saçlarını Yoldu! Kamera Kayıttaydı