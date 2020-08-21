Yat yarışları: HDI Loryma Cup - Son Dakika

Yat yarışları: HDI Loryma Cup

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus, Letonya ve Hollanda'dan 12 yat ile yaklaşık 100 yelkenci katıldı.

Organizasyonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üst düzey önlemler alındı.

MIYC Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kesgin, AA muhabirine, yeni normalleşme sürecinin güneydeki ilk yelkenli yat yarışlarını tamamladıklarını söyledi.

Organizasyon boyunca pandemi kurallarını sıkı bir şekilde uyguladıklarını belirten Kesgin, "Rüzgar yeterliydi. Bitiremeyenler olsa da uzun rota yarıştan olumlu dönüşler aldık. Normalde mayısta planlamıştık yarışı. Pandemiden dolayı Ağustos'ta yapmak zorunda kaldık. Önümüzdeki yıl daha çok katılım olmasını bekliyoruz. Güzel ve keyifli bir kupa oldu." şeklinde konuştu.

Dereceye giren yat kaptanları kupalarını Netsel Marina havuz başında düzenlenen törenle aldı.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yatlar ve sahipleri şöyle:

IRC-1: 1. St. Anna (Mikhail Kadetov), 2. Matrak 2 (Orhan Özdaş), 3. Lagertha (Alyaksandr Prudnikau).

IRC-2: 1. Kasatka (Timofey Zhbankov), 2. Lettland (İgor Bukovskis), 3. Marmarisa (Gleb Semerenko).

IRC-3: 1. Aris Deniz (Zafer Öznur), 2. VMG Yelken (Doğukan Kandemir), 3. İskorpit (Bülent Çelik).

Yat yarışları: HDI Loryma Cup

Hollanda, Marmaris, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 21:50

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yat yarışları: HDI Loryma Cup - Son Dakika Spor
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