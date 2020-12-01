Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Son Dakika

Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

01.12.2020 18:49
Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Marmaris-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda şampiyonlar belli oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Marmaris-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda şampiyonlar belli oldu.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve 6 ayak olarak açıklanan organizasyonda son ayak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasından dolayı alınan yeni önlemler sebebiyle iptal edilince şampiyonlar ve dereceye girenler 5 ayak üzerinden değerlendirildi.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cem Tekdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonu tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Pandemiye rağmen Marmaris'e renk kattık"

Kış trofesi boyunca güzel yarışlara ev sahipliği yaptıklarını anlatan Tekdağ, şunları kaydetti:

"2020 Kış Trofesi'nde yarışan ekipler çok memnun oldular. Pandemiye rağmen Marmaris'e renk kattık. Yarış günlerinde denizde görsellik yaşattık. Gelecek yıllarda tekne sayısını artıracağız. 2021'in daha iyi bir yıl olmasını ümit ediyoruz."

Kış trofesinin 5 ayak üzerinden açıklanan sonuçlarına göre sınıflarında ilk üç sırayı alan tekneler ve kaptanları şöyle:

IRC-0:

1- Atlas- Gökova Yelken (Mahmut Saral)

2- Vakkaroma (Erhan Karaca)

3- Matrak 2 (Orhan Özdaş)

IRC-1:

1-Corendon Cheese (Güney Kaptan)

2- Nissan Saling Team-Fifty Fifty (Cenk Tekkaya)

3- Team Linea Rossa (Onur Tok)

IRC-2:

1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

2- Dawn-Sound Of Sails (Alp Dilek)

3- Ada Sailor-Ella Sailing Team (Ali Öztürk)

IRC-3:

1- Boomerang (Serdar Şahin)

2- Çakıl (Zafer Öznur)

3- Optimus (Murat Okay)

IRC-4

1- Kaçamak (Ali Toker)

2- Cavella (Leo Kolff)

3- Blue Bird2 (Cem Tekdağ)

Yönetim Kurulu, Mustafa Cem, Marmaris, Muğla, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Son Dakika Spor


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