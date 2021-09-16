Yatağan Belediyesi'nden 16 noktada çocuk oyun grubu - Son Dakika

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün talimatı doğrultusunda, Yatağan ilçesinin Eşref Topal Parkı, Esentepe Sitesi, İnönü Parkı, Şehit Polis Memuru Adil Alsan Parkı, Gençlik Parkı, Dere, Akyol, Yeni, Bozüyük, Bozarmut, Bencik, Turgut, Yeşilbağcılar, Şahinler ve Kafacakaplancık mahallelerindeki 16 ayrı noktada daha, kauçuk tabanlı çocuk oyun grupları ekipler tarafından tamamlanarak Yatağanlıların hizmetine sunuldu. Öte yandan, Ali Çoban Parkı ve Hasan Ali Yücel Parkı'na beton dökülerek, bu alanların sağlıklaştırılması sağlandı.

Başkan Toksöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle pandemi sürecinde kısıtlamalardan dolayı sosyal hayattan uzak kalan çocuklarımızın kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeniden sosyalleşebilmesi için, daha konforlu ve güvenli olan kauçuk tabanlı çocuk oyun gruplarının yapımını hızlandırmıştık. Bugün itibarıyla 16 yeni noktaya bu hizmeti sağlamış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde, ilçemizin çocuk oyun grubu olmayan bölgelerine de bu hizmeti kazandırmak için çalışmalarımıza ara vermeksizin başlamış bulunmaktayız. Bu dönemde çocuklarımızdan istirhamımız, pandemi kurallarına uyarak parklarda gönüllerince eğlenmeleridir" diye konuştu.