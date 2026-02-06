Yatağan\'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Operasyonda 30 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 9 bin 100 boş makaron, sarma makinası, 79 kilogram kıyılmış tütün, gümrük kaçağı 74 pipo tütünü, 24 paket puro, 4 kilogram nargile tütünü, 19 elektronik sigara, 220 elektronik sigara likidi, 20 paket gümrük kaçağı sigara, suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ile 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.