Yatağı değiştirilen deredeki yüzlerce su kaplumbağası gölete taşındı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde dere ıslahı nedeniyle tahliye edilen su kaplumbağaları, iki kurumun iş birliğiyle yeni yaşam alanlarına götürüldü.

DSİ Genel Müdürlüğünce Koru beldesinde su taşkınlarının önlenmesi için başlatılan ıslah çalışması kapsamında, Değirmendere'nin yatağının bir bölümünde değişiklik yapıldı.

Dere yatağı değişeceğinden buradaki kaplumbağalarının tahliyesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütüldü.

Kuruyacak olan dere yatağındaki hayvanlar için 3 gün boyunca seferber olan ekipler, topladıkları kaplumbağaları Armutlu ilçesindeki bir gölete taşıdı.

"Dere yatağının kuruması sonucu hayvanların ölümü söz konusuydu"

DKMP Yalova Şube Müdürü Nevzat Alğan, AA muhabirine, doğadaki canlıları korumak ve kontrol altında tutmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Koru beldesindeki derede yaşayan su kaplumbağalarının yerinin değiştirilmesi gerektiğini belirten Alğan, şöyle konuştu:

"Veteriner ve biyolog arkadaşlarımızın yaptığı arazi inceleme çalışmalarında Armutlu tarafındaki bir bölgenin yaşam alanlarına uygun olduğunu tespit ettik. Bu kaplumbağalar çiftler halinde yaşadıkları için izleme de yapmaktayız. 3 gün boyunca arkadaşlarımız çalışma yaptı ve 325 su kaplumbağasını iki araçla naklettik. Doğal yaşam alanlarına tekrar kavuşturuldular. Dere yatağının kuruması sonucu hayvanların ölümü söz konusuydu. Biz de bu çalışmayla bunun önüne geçtik."

Doğadaki yaşam alanlarını çoğaltarak türlerin üremelerini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Alğan, kendilerine verdikleri destekten dolayı DSİ Şube Müdürü Pelin Balcı ve dere üzerinde bulunan işletmelere teşekkür etti.