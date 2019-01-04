Son Dakika Haberleri: Yatalak Hastaya İl Sağlık Müdürlüğü Sahip Çıktı

Yatalak Hastaya İl Sağlık Müdürlüğü Sahip Çıktı

52 dakika önce

Kayseri'de 10 yıldır yatağa bağlı kalan hipertansiyon ve diyabet hastası Müjgan Taş, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı evde sağlık hizmetleri ekipleri tarafından evinde tedavi edildi.

Yatalak Hastaya İl Sağlık Müdürlüğü Sahip Çıktı, System.String[]
Kayseri'de 10 yıldır yatağa bağlı kalan hipertansiyon ve diyabet hastası Müjgan Taş, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı evde sağlık hizmetleri ekipleri tarafından evinde tedavi edildi.

Kayseri'de hipertansiyon ve diyabet hastası 60 yaşındaki Müjgan Taş, kalkamadığı için hastaneye gidemedi. Durumun ihbar edilmesi üzerine İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin talimatı ile eve giden evde sağlık hizmetleri ekipleri, burada Taş'ı muayene etti ve ilaçlarını yazdı. Ayrıca, yatağa bağımlı Müjgan Taş'ın, heyet raporu alabilmesi ve bez raporu alması için de işlem başlatıldı. Taş, ilaçlarının tekrar düzenlenmesi ve tedavisi için Kayseri Şehir Hastanesine yatırılarak tedavisi sağlanacak.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Selma Başlı Köroğlu, Kayseri'de 4 bin hastaya evde bakım hizmeti verildiğini söyleyerek, "Diyabeti ve hipertansiyonu olan ve yaklaşık 10 yıldır yatağa bağımlı olan hastamızı başvuru sonucunda muayene etmek için geldik. Yatağa bağımlı olan hastamızın ayaklarında yaraları mevcut. Onun için gereken pansumanlarını ve tıbbi işlemlerini yaptık. Kontrol amaçlı incelemek için kan değerlerini de aldık. Sosyal hizmetler anlamında yardımcı olabilmek için uzmanlarımızla görüşeceğiz. Ayaklarındaki yaralar içinde dahiliye uzmanlarımızla görüşüp tedavisini sağlayacağız. Yaralarının toparlaması için evine gelip bugünden itibaren pansumanlarını yapmaya başlayacağız. Şu an bize kayıtlı yaklaşık 4 bin hastamız var. Ekiplerimizle birlikte bize başvuran hastalarımızın muayene ve gereken ilaç raporlarının yenilemesini yapıyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:33 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
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