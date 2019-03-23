Yatırımcı Rehberi (10)
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,85...
Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Albaraka Türk
|1,85
|1,59
|16,35
|Vestel
|13,69
|12,20
|12,21
|İttifak Holding
|3,85
|3,55
|8,45
| Tekfen Holding
|25,94
|24,30
|6,75
| Netaş Telekom.
|8,19
|7,69
|6,50
|Verusa Holding
|21,02
|20,02
|5,00
|Gözde Girişim
|3,54
|3,39
|4,42
|Türk Hava Yolları
|13,49
|12,98
|3,93
|Çelebi
|70,70
|68,95
|2,54
|Enerjisa Enerji
|5,73
|5,64
|1,60
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|0,74
|0,98
|-24,49
| Aksa Enerji
|2,60
|2,98
|-12,75
|Türk Telekom
|4,79
|5,32
|-9,96
|Gersan Elektrik
|2,22
|2,45
|-9,39
| Trakya Cam
|3,51
|3,86
|-9,07
|Odaş Elektrik
|1,52
|1,67
|-8,98
|Ülker Bisküvi
|17,95
|19,70
|-8,88
|Bera Holding
|1,82
|1,99
|-8,54
|Pegasus
|27,70
|30,20
|-8,28
|GSD Holding
|1,01
|1,10
|-8,18
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Türk Hava Yolları
|7.321.238.313
|
|
| Kardemir (D)
|5.862.620.230
|
|
|Garanti Bankası
|4.791.540.667
|
|
|Petkim
|2.481.664.914
|
|
|Akbank
|1.903.133.445
|
|
| Koza Madencilik
|1.524.137.924
|
|
|T. Halk Bankası
|1.489.227.167
|
|
| İş Bankası (C)
|1.458.617.086
|
|
|Aselsan
|1.372.761.641
|
|
|Ereğli Demir Çelik
|1.056.879.148
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:13 Kaynak: AA
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