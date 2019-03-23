Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (10)

Yatırımcı Rehberi (10)

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,85...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 1,85 1,59 16,35
Vestel 13,69 12,20 12,21
İttifak Holding 3,85 3,55 8,45
Tekfen Holding 25,94 24,30 6,75
Netaş Telekom. 8,19 7,69 6,50
Verusa Holding 21,02 20,02 5,00
Gözde Girişim 3,54 3,39 4,42
Türk Hava Yolları 13,49 12,98 3,93
Çelebi 70,70 68,95 2,54
Enerjisa Enerji 5,73 5,64 1,60
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 0,74 0,98 -24,49
Aksa Enerji 2,60 2,98 -12,75
Türk Telekom 4,79 5,32 -9,96
Gersan Elektrik 2,22 2,45 -9,39
Trakya Cam 3,51 3,86 -9,07
Odaş Elektrik 1,52 1,67 -8,98
Ülker Bisküvi 17,95 19,70 -8,88
Bera Holding 1,82 1,99 -8,54
Pegasus 27,70 30,20 -8,28
GSD Holding 1,01 1,10 -8,18
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 7.321.238.313
Kardemir (D) 5.862.620.230
Garanti Bankası 4.791.540.667
Petkim 2.481.664.914
Akbank 1.903.133.445
Koza Madencilik 1.524.137.924
T. Halk Bankası 1.489.227.167
İş Bankası (C) 1.458.617.086
Aselsan 1.372.761.641
Ereğli Demir Çelik 1.056.879.148
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:13 Kaynak: AA

Vestel, Albaraka Türk, Borsa İstanbul, Ekonomi
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