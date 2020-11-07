Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 1220,40 919,00 32,80 Gözde Girişim 6,96 5,55 25,41 Doğuş Otomotiv 20,66 16,90 22,25 Kartonsan 2168,50 1812,80 19,62 Vestel 19,19 16,57 15,81 Odaş Elektrik 3,60 3,11 15,76 Aksa Enerji 7,14 6,17 15,72 Türk Traktör 130,00 112,80 15,25 Coca Cola İçecek 51,65 44,90 15,03 Otokar 204,20 181,10 12,76 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) T.S.K.B. 2,13 2,55 -16,47 Pınar Et ve Un 24,20 24,50 -1,22 Şekerbank 1,80 1,81 -0,55 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 10.523.440.789 T.S.K.B. 10.306.959.600 Kardemir (D) 6.882.488.075 Şişe Cam 6.249.749.328 Türk Hava Yolları 4.979.952.378 Petkim 4.568.299.590 Aselsan 4.074.283.666 Odaş Elektrik 3.511.278.090 Şekerbank 2.868.147.503 Yapı ve Kredi Bank. 2.842.157.981 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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