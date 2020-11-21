Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

21.11.2020 11:03
Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıDeniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8504141,79
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6060281,62
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2393891,48
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu178,0450760,97
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2584130,89
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2116631,82
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,1249441,13
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,1862021,09
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,3100131,08
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,1732910,80
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,6262215,86
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,4031485,66
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0534695,52
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1057185,44
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF16,9769514,98
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0393188,12
Tacirler Portföy Değ. Fon3,3484184,61
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3676913,17
HSBC Portföy Değ. Fon126,6983073,07
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1130122,39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,5208172,74
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,2099722,40
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1922792,26
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,2635622,15
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,1962230,68
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0293850,27
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0606840,26
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6220840,26
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8794400,26
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,8852000,26
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF720,871520-2,21
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,214847-1,02
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,086767-0,94
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,706342-0,87
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,017739-0,86
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042717-2,07
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,023795-1,58
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,633879-1,52
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042428-0,75
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,082477-0,72
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,111758-2,01
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,055650-1,66
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,111352-1,27
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)106,242168-0,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy AGI Değ. Fon1,367894-1,45
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022003-0,39
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,110090-0,18
Qinvest Portföy Değ. Fon0,071774-0,02
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,041876-0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,860692-2,04
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,060665-2,01
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,958592-1,96
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,168297-1,94
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,769688-1,74
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF37,702878-3,57
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,872748-3,20
QNB Finans Portföy Altın BYF39,801383-3,17
Gedik Portföy Altın Fon0,970773-2,32
HSBC Portföy Altın Fonu3,817209-2,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaybettiren Fonlar, Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Borç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Borsanın en değerli şirketi Koç Holding oldu Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Defin işlemlerini gerçekleştiren mezar kazıcıları deneyimlerini anlattı: En çok çocuk cenazelerinde zorlanıyoruz Yakalanan DEAŞ'lıların hain planları ortaya çıktı! Milletvekili ve üst düzey bürokratları kaçıracaklardı Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi Yeni korona önlemleri sonrası çalışanlar hangi desteklerden yararlanacak? İşte detaylar Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
11:27
Domuz bağıyla vahişçe öldürülmüştü! Yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı Domuz bağıyla vahişçe öldürülmüştü! Yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı         
11:10
Sarhoş kadın turistler, Sarhoş kadın turistler, "Bizi taciz etti" deyip yaşlı adamı sokak ortasında dövdü         
10:45
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist tutuklandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist tutuklandı         
10:25
Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti         
10:03
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Ekipler intihar girişiminde bulunan 2 kişiyi ikna etmeye çalışıyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Ekipler intihar girişiminde bulunan 2 kişiyi ikna etmeye çalışıyor         
09:55
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru         
09:40
Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı         
09:28
Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı         
21:45
Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
21:44
Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı         
21:19
Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı         
21:00
Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı         
20:45
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor         
20:44
Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici         
17:11
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 12:00:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei