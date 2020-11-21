Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,850414
|1,79
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,606028
|1,62
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,239389
|1,48
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|178,045076
|0,97
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,258413
|0,89
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,211663
|1,82
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,124944
|1,13
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,186202
|1,09
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,310013
|1,08
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,173291
|0,80
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,626221
|5,86
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,403148
|5,66
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053469
|5,52
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105718
|5,44
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|16,976951
|4,98
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,039318
|8,12
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,348418
|4,61
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,367691
|3,17
|HSBC Portföy Değ. Fon
|126,698307
|3,07
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,113012
|2,39
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,520817
|2,74
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,209972
|2,40
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,192279
|2,26
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,263562
|2,15
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,196223
|0,68
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,029385
|0,27
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060684
|0,26
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,622084
|0,26
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,879440
|0,26
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,885200
|0,26
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|720,871520
|-2,21
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,214847
|-1,02
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,086767
|-0,94
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,706342
|-0,87
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,017739
|-0,86
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042717
|-2,07
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023795
|-1,58
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,633879
|-1,52
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042428
|-0,75
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,082477
|-0,72
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,111758
|-2,01
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,055650
|-1,66
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,111352
|-1,27
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|106,242168
|-0,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,367894
|-1,45
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022003
|-0,39
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,110090
|-0,18
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,071774
|-0,02
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,041876
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,860692
|-2,04
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060665
|-2,01
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,958592
|-1,96
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,168297
|-1,94
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,769688
|-1,74
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|37,702878
|-3,57
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,872748
|-3,20
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,801383
|-3,17
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,970773
|-2,32
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,817209
|-2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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