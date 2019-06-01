Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028523
|2,00
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,033431
|1,61
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015656
|1,55
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,023642
|1,50
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015436
|1,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013915
|2,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,025441
|6,68
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,045178
|6,24
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,026065
|6,18
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,068854
|6,02
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,093678
|5,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021714
|5,56
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,01872
|4,86
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010302
|4,21
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,013753
|3,81
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,094746
|3,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,01465
|5,32
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009784
|5,23
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014411
|4,25
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020748
|4,07
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,021491
|2,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,059455
|0,48
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,058106
|0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043298
|0,46
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025721
|0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,054797
|0,46
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064460
|-2,91
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037148
|-2,87
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,044802
|-2,82
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061586
|-2,78
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,066355
|-2,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012802
|-0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038085
|-1,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032981
|-1,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,072791
|-2,66
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012458
|-2,63
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,049042
|-2,38
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,069947
|-1,95
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032212
|-1,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020426
|-3,02
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020012
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015933
|-3,14
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,025695
|-3,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026414
|-3,12
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,025108
|-3,09
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,025524
|-3,02
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.