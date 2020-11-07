Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.488,80
|3,50
|40,78
|İş Bankası (C)
|5,44
|6,46
|-15,13
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,66
|5,48
|-3,68
|İş Girişim
|15,05
|-10,20
|296,05
|İş GMYO
|1,98
|4,21
|12,50
|İş Y. Men. Değ.
|11,10
|5,82
|175,66
|İş Yat. Ort.
|3,01
|0,67
|86,80
|İşbir Holding
|2.760,00
|2,22
|541,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|1,75
|87,10
|İttifak Holding
|2,46
|-15,75
|93,73
|İz Hayvancılık Tarım
|8,19
|-2,50
|213,02
|İzmir Demir Çelik
|20,98
|-11,70
|156,17
|İzmir Fırça
|6,95
|3,12
|286,11
|Jantsa Jant Sanayi
|183,50
|-3,32
|245,00
|Kafein Yazılım
|17,28
|8,20
|55,59
|Kaplamin
|21,00
|-2,60
|278,38
|Kardemir (A)
|4,59
|-11,73
|73,21
|Kardemir (B)
|3,47
|4,83
|31,44
|Kardemir (D)
|3,45
|11,29
|29,70
|Karel Elektronik
|17,35
|6,31
|19,41
|Karsan Otomotiv
|2,93
|6,93
|85,44
|Karsu Tekstil
|6,20
|11,11
|91,36
|Kartonsan
|2.168,50
|19,62
|461,29
|Katmerciler Ekipman
|3,27
|5,14
|113,91
|Kent Gıda
|292,00
|-2,37
|1157,45
|Kerevitaş Gıda
|6,62
|2,95
|103,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,95
|-11,21
|72,73
|Kiler GMYO
|11,95
|2,14
|215,30
|Klimasan Klima
|14,93
|8,11
|-29,62
|Koç Holding
|15,52
|9,60
|-22,44
|Konfrut Gıda
|15,31
|-0,65
|95,78
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|19,57
|20,88
|Konya Çimento
|705,00
|4,14
|159,86
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,01
|10,39
|-5,55
|Koza Altın
|81,20
|10,33
|9,66
|Koza Madencilik
|13,10
|8,62
|30,61
|Körfez GMYO
|6,72
|13,51
|181,17
|Kristal Kola
|2,42
|-2,02
|60,26
|Kron Telekomünikasyon
|26,52
|3,84
|108,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|174,00
|51,17
|641,21
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,27
|5,58
|102,44
|Kütahya Porselen
|28,64
|3,77
|332,63
|Lider Faktoring
|3,48
|5,78
|89,65
|Link Bilgisayar
|45,50
|-7,14
|152,94
|Logo Yazılım
|99,20
|6,84
|63,16
|Lokman Hekim Sağlık
|11,34
|-0,26
|97,71
|Lüks Kadife
|29,56
|5,27
|242,13
|Makina Takım
|2,82
|-2,08
|50,00
|Marka Yatırım Holding
|4,62
|40,43
|291,53
|Marmaris Altınyunus
|85,65
|11,96
|20,63
|Marshall
|298,00
|-10,91
|526,84
|Martı GMYO
|3,05
|0,00
|201,98
|Martı Otel
|2,40
|7,14
|163,74
|Mavi Giyim
|38,76
|2,81
|-33,06
|Mazhar Zorlu Holding
|17,50
|-1,69
|44,75
|Mega Polietilen
|13,41
|23,48
|957,19
|Menderes Tekstil
|3,41
|12,91
|160,31
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|69,50
|0,72
|257,51
|Merko Gıda
|13,02
|-11,73
|1140,00
|Metemtur Otelcilik
|9,67
|-2,03
|443,26
|Metro Holding
|2,32
|11,00
|68,12
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,63
|15,61
|85,20
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|-0,42
|-55,93
|Migros Ticaret
|38,74
|3,42
|59,95
|Milpa
|5,52
|14,29
|152,05
|Mistral GMYO
|4,41
|17,29
|135,00
|MLP Sağlık
|17,55
|9,69
|9,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,67
|-7,50
|397,37
|Mondi Tire Kutsan
|6,52
|2,84
|57,49
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.111,60
|0,06
|3,58
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,26
|16,88
|192,92
|Net Holding
|3,14
|0,96
|20,77
|Netaş Telekom.
|21,62
|7,99
|65,54
|Niğbaş Niğde Beton
|46,48
|9,36
|649,68
|Nuh Çimento
|35,96
|19,23
|227,36
|Nurol GMYO
|6,69
|15,34
|87,39
|Odaş Elektrik
|3,60
|15,76
|149,01
|Olmuksan-IP
|7,30
|-6,65
|185,05
|Orge Enerji Elektrik
|7,51
|9,16
|51,41
|Orma Orman Mahsulleri
|11,55
|-11,15
|318,48
|Osmanlı Menkul
|19,49
|1,46
|367,24
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,07
|9,12
|142,26
|Otokar
|204,20
|12,76
|38,87
|Oyak Çimento
|7,65
|4,22
|39,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,17
|0,98
|167,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,86
|1,04
|57,34
|Özak GMYO
|4,29
|9,44
|66,93
|Özbal Çelik Boru
|6,77
|6,28
|320,01
|Özderici GMYO
|2,26
|6,60
|43,95
|Özerden Plastik
|8,94
|9,83
|292,11
|Panora GMYO
|6,31
|13,08
|12,65
|Papilon Savunma
|20,50
|14,27
|166,01
|Park Elek.Madencilik
|5,25
|17,98
|72,13
|Parsan
|19,47
|8,77
|14,94
|Pegasus
|44,18
|11,85
|-48,87
|Peker GMYO
|2,70
|0,00
|198,55
|Penguen Gıda
|5,24
|-0,38
|472,43
|Pera GMYO
|2,87
|10,38
|205,32
|Pergamon Dış Ticaret
|15,80
|9,87
|104,19
|Petkim
|4,29
|4,38
|12,60
|Petrokent Turizm
|697,50
|7,31
|444,50
|Pınar Et ve Un
|24,20
|-1,22
|166,24
|Pınar Su
|7,61
|0,66
|228,02
|Pınar Süt
|20,00
|3,63
|58,61
|Plastikkart
|11,72
|15,92
|26,43
|Polisan Holding
|3,86
|2,66
|27,92
|Politeknik Metal
|300,00
|-16,67
|294,36
|Prizma Press Matbaacılık
|7,11
|16,56
|65,35
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.238,60
|0,78
|11,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,50
|-1,10
|-2,79
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|816,50
|1,96
|42,62
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|47,18
|5,90
|81,25
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|36,99
|6,81
|-7,29
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|45,40
|8,95
|101,60
|QNB Finansbank
|67,90
|-0,80
|81,07
|Ral Yatırım Holding
|5,16
|6,17
|96,61
|Ray Sigorta
|20,04
|-2,24
|485,96
|Reysaş GMYO
|4,65
|5,68
|1,31
|Reysaş Lojistik
|7,08
|8,09
|61,64
|Rhea Girişim
|2,96
|5,71
|148,74
|Rodrigo Tekstil
|11,18
|24,50
|517,68
|Royal Halı
|3,65
|-3,69
|166,42
|RTA Laboratuvarları
|47,94
|-5,07
|1966,38
|Sabancı Holding
|8,93
|8,51
|-2,08
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,63
|12,60
|158,26
|Sanel Mühendislik
|3,31
|-0,30
|12,82
|Sanifoam Sünger
|14,83
|26,75
|196,60
|Sanko Pazarlama
|7,68
|1,32
|5,41
|Saray Matbaacılık
|5,95
|12,90
|360,25
|Sarkuysan
|7,10
|7,74
|123,45
|Sasa Polyester
|16,28
|6,41
|110,61
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,85
|18,00
|295,09
|Sekuro Plastik
|10,21
|2,20
|90,49
|Selçuk Ecza Deposu
|9,79
|7,82
|64,13
|Selçuk Gıda
|3,96
|-5,04
|267,44
|Senkron Güvenlik
|3,35
|0,00
|22,71
|Serve Film Prodüksiyon
|18,90
|18,12
|1088,68
|Servet GMYO
|41,96
|17,21
|393,65
|Seyitler Kimya
|13,19
|9,83
|94,26
|Silverline Endüstri
|4,23
|5,22
|95,83
|Sinpaş GMYO
|3,11
|18,70
|168,10
|Smartiks Yazılım
|7,76
|1,57
|-20,90
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,50
|-8,16
|484,99
|Söktaş
|4,94
|2,28
|190,50
|Sönmez Filament
|30,00
|23,46
|514,75
|Sönmez Pamuklu
|16,39
|13,90
|233,13
|Sumaş Suni Tahta
|33,90
|9,71
|245,46
|Şeker Fin. Kir.
|4,36
|1,87
|-8,79
|Şekerbank
|1,80
|-0,55
|37,40
|Şişe Cam
|6,60
|7,67
|29,66
|Şok Marketler
|11,83
|4,32
|9,94
|T. Halk Bankası
|4,92
|4,68
|-16,75
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|64,15
|-8,36
|47,13
|T.S.K.B.
|2,13
|-16,47
|76,03
|T.Tuborg
|17,44
|3,07
|46,55
|Taç Tarım Ürünleri
|10,60
|-15,06
|239,74
|Tat Gıda
|10,94
|6,73
|79,82
|TAV Havalimanları
|14,50
|5,15
|-46,62
|Taze Kuru Gıda
|267,50
|-3,39
|3594,75
|Tek-Art Turizm
|1,71
|8,23
|35,71
|Tekfen Holding
|13,88
|4,60
|-23,27
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,14
|11,33
|117,62
|Temapol Polimer Plastik
|9,82
|6,97
|88,12
|TGS Dış Ticaret
|9,39
|-1,57
|101,07
|Tofaş Oto. Fab.
|28,20
|5,54
|21,02
|Torunlar GMYO
|3,55
|5,03
|29,09
|Trabzon Liman
|30,88
|4,39
|194,83
|Trabzonspor Sportif
|4,10
|1,99
|90,70
|Trend GMYO
|10,55
|17,61
|379,55
|TSKB GMYO
|3,88
|13,78
|306,29
|Tuğçelik
|7,29
|-0,27
|84,56
|Tukaş
|11,11
|10,77
|-10,04
|Turcas Petrol
|4,63
|8,94
|73,41
|Turkcell
|16,12
|10,41
|16,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,54
|11,30
|64,43
|Tüpraş
|77,35
|3,48
|-39,00
|Türk Hava Yolları
|9,71
|7,65
|-32,85
|Türk Prysmian Kablo
|13,99
|17,37
|442,14
|Türk Telekom
|6,79
|5,60
|-5,90
|Türk Traktör
|130,00
|15,25
|145,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,50
|-2,25
|96,43
|Türkiye Sigorta
|5,66
|0,71
|159,90
|Ufuk Yatırım
|12,44
|4,63
|382,17
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,79
|3,55
|306,71
|Ulusoy Elektrik
|52,40
|3,66
|96,99
|Ulusoy Un Sanayi
|12,03
|1,52
|214,92
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,29
|7,01
|88,72
|Utopya Turizm
|22,60
|-9,53
|359,35
|Uzertaş Boya
|26,66
|-27,91
|1100,90
|Ülker Bisküvi
|21,64
|7,02
|-3,22
|Vakıf Fin. Kir.
|3,80
|12,09
|79,46
|Vakıf GMYO
|3,53
|5,06
|103,93
|Vakıf Yat. Ort.
|7,75
|4,03
|325,56
|Vakıflar Bankası
|4,00
|4,99
|-27,40
|Vakko Tekstil
|5,88
|13,08
|29,52
|Vanet Gıda
|9,98
|23,21
|597,90
|Verusa Holding
|43,28
|15,05
|133,31
|Verusaturk Girisim
|8,54
|5,82
|62,39
|Vestel
|19,19
|15,81
|52,06
|Vestel Beyaz Eşya
|33,10
|10,85
|56,88
|Viking Kağıt
|6,70
|2,13
|258,29
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,07
|8,53
|68,18
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|8,37
|-6,05
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,90
|-18,68
|393,92
|Yataş
|9,47
|8,23
|29,02
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,97
|5,59
|146,58
|Yeni Gimat GMYO
|12,99
|-1,22
|8,51
|Yeşil GMYO
|1,07
|1,90
|67,19
|Yeşil Yapı
|1,33
|7,26
|101,52
|Yeşil Yatırım Holding
|44,88
|-7,00
|299,64
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.898,80
|10,46
|473,81
|Yonga Mobilya
|30,54
|-2,74
|230,79
|Yükselen Çelik
|6,84
|8,74
|123,16
|Yünsa
|12,76
|6,42
|26,74
|Zorlu Enerji
|2,69
|8,47
|65,03
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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