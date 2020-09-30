Yavaş'tan Akşener'e 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti 2'nci Olağan Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Meral Akşener'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette, Akşener'e Genel Sekreter Uğur Poyraz ve Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.