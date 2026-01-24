Haber: Mehmet Duran ÖZKAN
(MALATYA)- Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Basak Mahallesi'nde ağır kış şartları nedeniyle köye inen yavru dağ keçisi, bir vatandaş tarafından koruma altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Cuma Arayıcı, mahalleye inen yavru dağ keçisini bulunduğu yerden alarak evine götürdü. Durumun bildirilmesi üzerine Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri mahalleye gelerek yavru dağ keçisini teslim aldı.
Yavru dağ keçisinin gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Son Dakika › Yerel › Yavru Dağ Keçisi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?