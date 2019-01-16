Yavru Kedilerden Anne Kediye Masaj
7 dakika önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki kedinin pencere önünde annelerine yaptığı masaj görüntüleri, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde iki kedinin pencere önünde annelerine yaptığı masaj görüntüleri, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Adem Gökkaya
'ya ait kediler yaşadıkları evin penceresinin önünde annelerine masaj yaptı. Görüntülerde iki kedinin ortalarına aldıkları annelerinin sırtına yaptıkları masaj insana yapılan masaj görüntülerini aratmıyor. Sokakta bulup sahiplendiği kedilerini çok sevdiğini belirten Adem Gökkaya, "Lokantada çalışıyorum. Günlük onlara da yemek getiriyorum. Evin önünden ayrılmıyorlar. Ben de onları sahiplendim. Çoğu zaman böyle şirin halleri var. Geçtiğimiz günlerde birbirlerine masaj yaparken gördüm. Ben de cep telefonu kameramla o anları çektim" şeklinde konuştu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:11 Kaynak: İHA
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