Son Dakika Haberleri: Yavru Kedilerden Anne Kediye Masaj

Yavru Kedilerden Anne Kediye Masaj

7 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki kedinin pencere önünde annelerine yaptığı masaj görüntüleri, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki kedinin pencere önünde annelerine yaptığı masaj görüntüleri, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Adem Gökkaya'ya ait kediler yaşadıkları evin penceresinin önünde annelerine masaj yaptı. Görüntülerde iki kedinin ortalarına aldıkları annelerinin sırtına yaptıkları masaj insana yapılan masaj görüntülerini aratmıyor. Sokakta bulup sahiplendiği kedilerini çok sevdiğini belirten Adem Gökkaya, "Lokantada çalışıyorum. Günlük onlara da yemek getiriyorum. Evin önünden ayrılmıyorlar. Ben de onları sahiplendim. Çoğu zaman böyle şirin halleri var. Geçtiğimiz günlerde birbirlerine masaj yaparken gördüm. Ben de cep telefonu kameramla o anları çektim" şeklinde konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşları ile Partiye Gitmek İsteyen Anne, Bebeğine Votka İçirdi Son Dakika! Merkez Bankası Piyasaları Yakından İlgilendiren Faiz Kararını Açıkladı

Son Dakika! Aybüke Öğretmenin Şehit Edilmesiyle İlgili 5 Sanığa 18'er Yıl Hapis Cezası Verildi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Sorumluluktan Kaçmayacağımı Genel Başkan'a İlettim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:18:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavru Kedilerden Anne Kediye Masaj
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]