Yavuz Bahadıroğlu vefatının 1. yıl dönümünde Esenler'de anılacak - Son Dakika

Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci, vefatının 1. yılında Esenler Belediyesinin ev sahipliğinde yad edilecek.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek anma programına siyaset, kültür ve sanat camiasından isimler katılacak.

Vefatından önce belediyenin etkinliklerine konuşmacı olarak da katılan usta yazar için düzenlenecek "Vefatının 1. Yılında Yavuz Bahadıroğlu" başlıklı etkinlik saat 19.00'da "www.sehirekrani.com" ve Şehir Ekranı YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Yavuz Bahadıroğlu kimdir?

Geçen yıl 21 Ocak'ta 76 yaşındayken vefat eden Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci, gençler için yazdığı tarihi romanlar, konferanslar, radyo ve televizyon programıyla akıllarda kaldı.

Çocuklara ve gençlere yönelik eserler yazan usta yazar, Veysel Akpınar, Şeref Baysal, Bahadır Alp ve Nurcan Sevinç gibi farklı mahlaslar da kullandı.

Roman, çocuk kitabı, hikaye, araştırma, oyun, senaryo ve çok sayıda fikri eserin arasında bulunduğu yüzlerce çalışmaya imza atan Birinci, ayrıca yurt içinde ve yurt dışında binlerce konferans verdi.

İlk olarak "Sunguroğlu" ve ardından "Buhara Yanıyor" romanları kaleme alan yazan usta kalem, genelde Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın romanın yanı sıra hikaye, çocuk kitabı, oyun, deneme ve araştırmalar da yazdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2 kitabı yayınlanan, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller alan Birinci, vefatına kadar Moral FM ve TVNET'te program yapmaya ve Derin Tarih dergisi ile Yeni Akit gazetesinde köşe yazıları kaleme almaya devam etti.