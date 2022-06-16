BALIKESİR - Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi - Son Dakika
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BALIKESİR - Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

16.06.2022 16:22

İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede nefes darlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden halk ozanı Şahsenem Bacı'nın (Şahsenem Akkaş) cenazesi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede nefes darlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden halk ozanı Şahsenem Bacı'nın (Şahsenem Akkaş) cenazesi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

Şahsenem Akkaş'ın naaşı, Küçükköy Mahallesi'ndeki camide düzenlenen törenin ardından mahalle mezarlığına götürülerek, 2020'de kanserden vefat eden kızı Fatma Efsun Pul'un kabrinin yanına defnedildi.

Törene, Akkaş'ın oğulları sanatçı Yavuz Bingöl ve Oğuzhan Bingöl ile yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve vatandaşlar katıldı.

Oğuzhan Bingöl, tören öncesi yaptığı açıklamada, annesinin tüm sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Arayan soran herkese, Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, bakanlarımıza, milletvekillerimize kadar, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere sağ olsun herkes yakından ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl ise babaannesinin 6 yıldır alzaymır hastalığıyla mücadele ettiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Bu süreçte bizi unutmuştu ama bebek gibiydi ve sevgi doluydu. Ama kendi yazdığı türkülerini unutmamıştı. Ona iyi gelen yegane şey de türküleri, şiirleri ve sazıydı. Çok üzüntülüyüz. Çok önemli bir değerdi. Onun geçmişteki mücadelelerini dinleyerek büyüdük. Ben torunu olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Mekanı cennet olsun. Halam 1,5 yıl önce vefat etmişti. Alzaymır olduğu için babaannem evlat acısını hissetmedi. Ama şimdi orada buluştular. Işıklar içinde uyusunlar."

BALIKESİR - Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi
BALIKESİR - Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi
BALIKESİR - Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi
BALIKESİR - Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi
BALIKESİR - Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi
BALIKESİR - Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi
BALIKESİR - Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi
BALIKESİR - Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi
BALIKESİR - Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi
BALIKESİR - Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

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Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BALIKESİR - Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi - Son Dakika
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