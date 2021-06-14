KASTAMONU YAYA GEÇİDİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI BÜŞRA ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

MARDİN'nin Nusaybin ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu öğretmen meslektaşı Suzan Basın (28) ile birlikte hayatını kaybeden Büşra Yıldız'ın (27) cenazesi memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Görentaş köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

Nusaybin'de Oğuzhan İlkokulu'nda görevli öğretmenler Büşra Yıldız ve Suzan Basın'a, dün akşam yolun karşısına geçmeye çalışırken Mehmet Danışman yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Yaralanan Yıldız ve Basın, kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öğretmenlerden Suzan Basın, dün Nusaybin'de toprağa verilirken, Büşra Yıldız'ın cenazesi ise memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Görentaş köyüne getirildi.

BAKAN SELÇUK DA KATILDI

Ahmet-Gülsel Yıldız çiftinin 3 çocuğundan biri olan Büşra Yıldız için köy caminde tören düzenlendi. Törene; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile birlikte ailesi, yakınları ve köylüler katıldı. Bakan Selçuk, cenaze öncesi baba Ahmet Yıldız'a başsağlığı diledi. Anne Gülsel Yıldız, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İkindi namazı sonrası kılınan namazının ardından Büşya Yıldız'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Bakan Selçuk, mezara toprak attı.