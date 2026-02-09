Yaya Trafik Kazasında Yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
F. K. (19) idaresindeki 26 AEJ 969 plakalı otomobil, İsmet İnönü Caddesi'nde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan D.E.Ç'ye (15) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı D.E.Ç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
