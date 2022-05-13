"Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı - Son Dakika
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"Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı

13.05.2022 23:00
"Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" temalı görseller Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" temalı görseller Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Trafik Haftası kapsamında Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellerde, "Yürürken yaya yolu veya banketlerini tercih edelim. Karanlıkta açık renk elbise giyelim veya ışık taşıyalım. Işıklı trafik cihazlarının bulunduğu yerlerde ışıkların yönlendirmesiyle hareket edelim. Karşıya geçişlerde yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarını kullanalım. Yoldayken trafiğe odaklanmak için cep telefonuna bakmayalım." uyarıları yer aldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Trafik Haftası, Galata Kulesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik' görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı - Son Dakika
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