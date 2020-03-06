Yayımcılık dünyası İstanbul'da buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yayımcılık dünyası İstanbul'da buluştu - Son Dakika

Yayımcılık dünyası İstanbul'da buluştu

6 saat önce

İstanbul'un bir telif pazarı haline getirilmesi hedefiyle her yıl farklı ülkelerden yayıncıları bir araya getiren 5. İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi) sona erdi.

Yayımcılık dünyası İstanbul'da buluştu, System.String[]

İstanbul'un bir telif pazarı haline getirilmesi hedefiyle her yıl farklı ülkelerden yayıncıları bir araya getiren 5. İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi) sona erdi.

Türkiye Basım Yayım Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen etkinlik, 3 gün boyunca 63 ülkeden 265 yayıncıyı ağırladı.

Yayınevi temsilcileri, ajanslar ve editörlerin birebir görüşme fırsatı yakaladığı organizasyona yurt içinden 95 yayınevi ve ajans katıldı.

Geniş katılımlı seminerlerin de yapıldığı programda toplam 2039 ikili görüşme gerçekleştirildi ve 1000'e yakın ön sözleşme imzalandı.

5. İstanbul Fellowship kapsamında, her katılımcı ve destekçi adına, yakın zamanda depremden etkilenen Elazığ'da bir fidan dikildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle ve İstanbul Valiliğinin himayesinde düzenlenen İstanbul Fellowship'in gelecek yıllarda dünyanın en prestijli yayımcılık organizasyonlarından biri olması hedefleniyor.

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir
Younes Belhanda sözleşmesinin yenilenmesini istiyor Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 23:22:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yayımcılık dünyası İstanbul'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]