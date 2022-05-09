Yayla Agro Gıda Halka Arz Oluyor: 11-13 Mayıs'ta Talepler Toplanacak - Son Dakika
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Yayla Agro Gıda Halka Arz Oluyor: 11-13 Mayıs'ta Talepler Toplanacak

09.05.2022 11:17
Yayla Agro Gıda Halka Arz Oluyor: 11-13 Mayıs'ta Talepler Toplanacak

Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Yayla Agro için talep toplama tarihleri 11-12-13 Mayıs olarak belirlendi.

Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Yayla Agro için talep toplama tarihleri 11-12-13 Mayıs olarak belirlendi.

Yayla Agro Gıda'nın halka arz için SPK'ya yaptığı başvuru, 22 Nisan'da onaylandı. Halka arz için talep toplama tarihleri de belirlendi.

Yapılan bilgilendirmeye göre talep toplama, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

Çıkarılmış sermayesinin 430 milyon TL'den 472 milyon 600 bin TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 42 milyon 600 bin TL ve şirketin mevcut ortağı Hasan Gümüş'ün sahip olduğu 28 milyon 400 bin TL nominal değerli olmak üzere toplam 71 milyon TL nominal değerli payın halka arzı için pay fiyatı 12,50 TL olarak belirlendi.

6 KITADA 65'TEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Halka arz için geri sayıma başlayan Yayla Agro, Ankara ve Mersin'de bulunan 2 üretim tesisi ve 532 çalışanıyla hizmet veriyor. Türkiye genelinde de 60 binden fazla satış noktası bunuyor. Ticaret Bakanlığı Turquality Marka Destek Programı kapsamında desteklenen şirket, Legurme markasıyla 6 kıtada 65'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Finans Yayla Agro Gıda Halka Arz Oluyor: 11-13 Mayıs'ta Talepler Toplanacak - Son Dakika


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