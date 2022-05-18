Yayla dönüş yolunda araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yayla dönüş yolunda araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

18.05.2022 02:41
Yayla dönüş yolunda araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Alaplı Gümeli Bölüklü yayla dönüş yolunda direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Alaplı Gümeli Bölüklü yayla dönüş yolunda direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak duran araçta sürücü yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı Gümeli Bölüklü yayla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail L.,yönetimindeki 67 UG 884 plakalı otomobil, Bölüklü yayla dönüş yolunda Fındık Ağa mevkisine geldiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrilerek defalarca takla attı. Aracın kullanılmaz hale geldiği kazada İsmail L., yaralı olarak kurtuldu. Hurda yığınına dönen araçta yaralanan sürücü, Jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ile Jandarma tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı İsmail L., Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

Yayla dönüş yolunda araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Yayla dönüş yolunda araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Yayla dönüş yolunda araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Otomobil, Jandarma, Fındık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yayla dönüş yolunda araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yayla dönüş yolunda araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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