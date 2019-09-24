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Yaylacı göçerler dönüş yolunda

35 dakika önce

Kütahya'nın Şaphane ve Gediz ilçelerinde, yaz aylarını Akdağ yaylalarında geçiren yaylacılar, zorlu ancak bir o kadar renkli yaşamlarıyla bölgenin et ve süt ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor.

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Kütahya'nın Şaphane ve Gediz ilçelerinde, yaz aylarını Akdağ yaylalarında geçiren yaylacılar, zorlu ancak bir o kadar renkli yaşamlarıyla bölgenin et ve süt ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor. Yaylacılar, sonhabar mevsimi ile dönüş yoluna düştüler.

Hem hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan hem de yıllardır et ve süt ürünleri üretip ülke ekonomisine katkı sunan göçerlerin yayladaki günleri zorlu olduğu kadar renkli de geçiyor.

Gediz ve Şaphane ilçeleri arasında kalan 2 bin 120 rakımlı Akdağ eteklerinde ve zirvesinde bulunan yaylalarda barınan göçerlerin erkekleri büyükbaş hayvan, koyun ve keçileri güderken, kadınları ise sağdıkları sütten peynir yapıyor, satışa hazırlıyor ve günlük işlerini yürütüyorlar. Eylül ayı sonu ve Ekim ayı ortalarına kadar yaylada kalan göçerler, daha sonra çocuklarının okullarından dolayı köylerine ve ilçe merkezine dönüyorlar. Yılda 6 ay yaylada kalan göçerlerin yetiştirdiği küçükbaş hayvanlar meşhur Şaphane kebabı için esnaflar tarafından özel olarak satın alınıyor.

Hayvancılıktan başka işleri olmadıklarını dile getiren göçerler, "Babamız dedemizden almış, bizde babamızdan bu mesleği ve yaşam tarzını aldık. Bu yaşımıza kadar bu işi her zaman bereketli Akdağ yaylalarında yürütüyoruz" dediler.

(İHA)

Şaphane, Kütahya, Gediz, Akdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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